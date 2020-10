Lof van Vlaams Belang voor burgemeester D’Haese (N-VA): “Aalsterse ziekenhuizen voor Aalstenaars, daar kunnen we hem volledig in volgen” Rutger Lievens

05 oktober 2020

18u59 16 Aalst “Aalsterse ziekenhuizen voorbehouden voor Aalsterse patiënten, daar kunnen we de burgemeester volledig in volgen”, zegt Els Van Puyvelde, VB-gemeenteraadslid in Aalst.

Lijst A, Groen, sp.a en zelfs Jong Vld hadden scherpe kritiek op de uitspraken van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Hij wil patiënten uit Brussel kunnen weigeren om ervoor te zorgen dat er genoeg plaats is voor Aalsterse patiënten op COVID-afdelingen. “Op welke roze wolk leven Lijst A, Groen en sp.a? Droom verder en hopelijk heeft niemand uit je eigen omgeving dringende medische hulp nodig op het moment dat onze ziekenhuizen vol komen te liggen met deze Brusselse patiënten. Meer noodbedden plaatsen betekent meer werkdruk voor het zorgpersoneel. Er is al een hoge werkdruk en die zal alleen maar toenemen. We moeten vermijden dat het zorgpersoneel afhaakt en er geen vervangingen meer mogelijk zijn want dat komt de kwaliteit van de zorg ook niet ten goede”, zegt Els Van Puyvelde, gemeenteraadslid van VB.

“Brussel heeft toch plaats genoeg om een schakelzorgcentrum op te richten zoals men in Aalst in april en mei heeft gedaan om het nijpend tekort op te vangen?”, vraagt ze zich af. “Het heeft totaal geen zin die Brusselse patiënten naar andere ziekenhuizen te verhuizen. Zo kan de plaatselijke bevolking er op de duur zelf ook niet meer terecht. Je zou maar eens zelf dringende hulp nodig hebben”, zegt ze.