LIVESTREAM. Aalst wandelt voor verkeersslachtoffertje Celio (11) Rutger Lievens

13 december 2019

17u45 0

In Aalst is de ‘Lichtwandeling voor meer verkeersveiligheid’ van start gegaan. De wandeling komt er nadat de 11-jarige jongen Celio woendagochtend het leven liet bij een ongeval met een vrachtwagen in de buurt van het bedrijf Tereos in Aalst. Familie, vrienden, klasgenootjes en andere Aalstenaars maken een serene wandeling van de school van de 11-jarige Celio naar de plek van het ongeval.