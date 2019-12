LIVE. Volg de beslissing van Unesco hier: blijft Aalst Carnaval op werelderfgoedlijst? Rutger Lievens

13 december 2019

14u26 4 Aalst Unesco beslist vandaag of het Aalst carnaval behoudt of schrapt als werelderfgoed. Via de livestream van Unesco zelf kan je de vergadering van vandaag live volgen.

De bespreking van Aalst carnaval stond gepland voor donderdag 12 december, maar is verplaatst naar vrijdagochtend in het Colombiaanse Bogota. De vergadering met onder meer de beslissing over carnaval start er 9.30 uur lokale tijd, dat is om 15.30 uur bij ons. Waarnemers ter plaatse denken dat er nog voor de middag lokale tijd een uitspraak zal zijn. Als het daar 12 uur is, is het in België 18 uur. Je kan het allemaal volgen in onderstaande livestream: