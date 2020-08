LIVE. Verdachte van de moord op Ilse Uyttersprot was al veroordeeld voor stalking. Volg hier een laatste stand van zaken in VTM NIEUWS RLA Koen Baten ADN

04 augustus 2020

10u39 6088 Aalst De 53-jarige Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen en oud-burgemeester van Aalst, is vermoord teruggevonden in de Meuleschettestraat in Aalst. De dader heeft zich aangegeven bij de politie, melden huidig burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en het parket. De federale politie onderzoekt de zaak. De verdachte was al veroordeeld voor stalking. Volg hier een laatste stand van zaken in het VTM NIEUWS.



Volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft een dader zich aangegeven bij de politie, maar zijn er verder nog niet veel details vrijgegeven. “Op basis van wat we nu weten, gaat het om een “niet-politieke misdaad, in de relationele privésfeer”, zegt de burgemeester. Dat bevestigt ook het parket.

“Vriendin iets aangedaan”

Bronnen melden aan VTM NIEUWS dat het zou gaan om de 49-jarige Jurgen D., een man die woont in een appartementsgebouw in de Meuleschettestraat en die zich vanmorgen ging aanmelden bij het politiecommissariaat omdat hij “zijn vriendin iets had aangedaan”.



Daarop kwam de politie ter plaatse en hebben agenten in een appartement het levenloze lichaam van de CD&V-politica aangetroffen. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen werd de vrouw met geweld om het leven gebracht. Aan onze redactie is bevestigd dat de moord werd gepleegd met een hamer.

Nog volgens VTM NIEUWS was de man al bekend bij het gerecht voor het stalken van zijn ex-vriendin toen die relatie op de klippen was gelopen, en voor slagen en verwondingen.

Onderzoek

Gezien het profiel van het slachtoffer en de politieke gevoeligheid is het onderzoek in handen van de federale politie.

“Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd”, zegt Annelies Verstraete van het Oost-Vlaamse parket. Het labo, de onderzoeksrechter, het parket en het parket-generaal kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Ook de federale gerechtelijke politie (FGP) die het onderzoek voert, kwam ter plaatse.” Alle nodige vaststellingen worden gedaan. Een autopsie op het lichaam van de schepen en oud-burgemeester vindt woensdag plaats.

De verdachte bevindt zich in de cellen van de politie Aalst. Nadat hij uitgebreid ondervraagd is, zal het parket communiceren over de zaak. De ondervraging van de man is intussen nog niet afgelopen, waardoor er nog niet beslist is over zijn verdere aanhouding.

Ongeloof

“Met ontzetting en ongeloof heb ik het overlijden van Ilse Uyttersprot in dramatische omstandigheden vernomen”, reageert burgemeester D’Haese. “Bij het horen van het nieuws stond ik aan de grond genageld. De precieze omstandigheden worden door politie en parket verder onderzocht.” Hij stelt dat heel Aalst erg is aangegrepen door het tragische nieuws.

“Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de twee kinderen van Ilse en haar naaste familieleden. Zij zullen de komende weken en maanden alle steun kunnen gebruiken. Niemand verdient het om op deze jonge leeftijd een moeder te verliezen. Niemand mag zo jong sterven. Ik hoop dat de omstandigheden snel worden uitgeklaard en dat de dader passend wordt gestraft. Namens het ganse stadsbestuur en mezelf bied ik de familie en vrienden van Ilse onze gevoelens van medeleven aan. Ik wens hen oprecht veel sterkte toe.”

Mathieu Deffontaine (25) woont al vijf jaar in de straat waar het drama zich voltrok. “Ongeloof, dat voel ik. Hoe meer ik ervan hoor hier, hoe minder ik het kan geloven. Het is hier een rustige straat, er gebeurt normaal niets.”

“Ze zeggen dat die man die daar woonde zo sympathiek was”, vervolgt de buurtbewoner, die niet wist dat Uyttersprot een relatie had met hem. “Hoe kan je van sympathiek naar moordenaar gaan? Op zo’n gruwelijke wijze dan nog... Wat is er gebeurd en waarom?”

Ilse Uyttersprot (53) werd geboren in Dendermonde en was de dochter van Raymond Uyttersprot, oud-burgemeester van Moorsel. Ze was Kamerlid van juni 2007 tot juni 2010. Van 2007 tot 2013 droeg ze de burgemeesterssjerp in Aalst. Nadien werd ze schepen van de stad. Ze laat twee zonen na.

Eind vorig jaar escaleerde in Aalst nog een politieke ruzie tussen coalitiepartner CD&V en de N-VA van burgemeester D’Haese. Uyttersprot verloor toen haar bevoegdheden als schepen en spaarde geen kritiek op het bestuursakkoord van D’Haese. “Ze was iemand die op een heel degelijke manier haar standpunten wist te verdedigen”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Ze was in de politiek heel hard, maar dat moet ook kunnen. Ik benadruk dat ik daar respect voor heb. Ze heeft zich ook altijd enorm ingezet voor de stad en was heel geëngageerd.”

“Maar ik kijk nu vooral naar haar familie en haar kinderen. Politiek is zeer relatief. Dit heeft niets met partijpolitiek of met politieke kleuren te maken, dit gaat over leven en dood. We zijn getroffen als mens.”

