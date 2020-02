LIVE. Premier Wilmès scherp voor joodse karikaturen op Aalst Carnaval: “Doet afbreuk aan reputatie van ons land” jv/RLA

23 februari 2020

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 1076 Aalst In de carnavalstoet van Aalst duiken verschillende verwijzingen op naar de heisa rond de praalwagen met joodse karikaturen van vorig jaar, wat in hier en daar op felle kritiek kan rekenen. Zo wordt op Twitter al uitgehaald naar het Belgische “haatfeest” en is zelfs premier Sophie Wilmès bijzonder scherp voor de joodse kostuums. Intussen volgt ook de internationale pers de stoet in Aalst op de voet, na de hetze van vorig jaar. Bekijk de carnavalstoet hieronder live.

Vanmorgen werd er opnieuw samengezeten met de veiligheidscel van de stad, en daar werd beslist om de carnavalsstoet te laten uitrijden, ondanks het slechte weer. De stoet startte wel een uur later om de ergste windstoten te vermijden. Er zijn omwille van de veiligheid ook enkele beperkingen in voege, die erop neerkomen dat carnavalisten niet op hun praalwagen mogen staan indien die hoger is dan 2 meter. Praalwagens mogen bovendien niet hoger zijn dan 4,2 meter. Een domper op de feestvreugde voor heel wat carnavalsgroepen, omdat die voor hun verhaal bepaalde criteria in acht moesten nemen. Die zijn nu niet meer van tel.

Wereld kijkt toe

Intussen is de internationale pers ook neergestreken in Aalst, dat voor het eerst doorgaat zonder UNESCO-erkenning omwille van omstreden Joodse karikaturen in de optocht vorig jaar.

Het Aalsterse stadsbestuur leverde 20 accreditaties af voor buitenlandse pers. Het gaat onder meer om France Television, Associated Press, Vice News, Agent France Presse, Reuters en Euronews. Maar ook Joodse mediabedrijven, zoals het Amerikaanse 70 Faces Media en het Belgische blad Joods Actueel, bekijken de stoet van dichtbij. Israëlische nieuwsredacties zijn niet ter plaatse.

Ook dit jaar duiken er hier en daar controversiële beelden op. Door de heisa nemen deze editie overigens minder politici plaats in de tribunes, zo blijkt. Minister Ben Weyts (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) zijn voorlopig de enige toppolitici op de tribune.