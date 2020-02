LIVE. Premier Wilmès scherp voor joodse karikaturen op Aalst Carnaval, burgemeester noemt reactie “wereldvreemd” jv/RLA

23 februari 2020

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 1076 Aalst In de carnavalstoet van Aalst duiken verschillende verwijzingen op naar de heisa rond de praalwagen met joodse karikaturen van vorig jaar, wat in hier en daar op felle kritiek kan rekenen. Zo wordt op Twitter al uitgehaald naar het Belgische “haatfeest” en is zelfs premier Sophie Wilmès bijzonder scherp voor de joodse kostuums. Intussen volgt ook de internationale pers de stoet in Aalst op de voet, na de hetze van vorig jaar.

De stoet gaat dit jaar voor de eerste keer door zonder UNESCO-erkenning, door de omstreden Joodse karikaturen in de optocht vorig jaar. De heisa zorgde ervoor dat er ook nu meer aandacht is voor het thema. Er duiken verschillende Joodse kostuums op, en ook de internationale pers is neergestreken in Aalst.