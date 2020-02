LIVE. Aalst Carnaval gaat toch door, ondanks stormweer: stoet begint uur later jv/RLA

23 februari 2020

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 1076 Aalst De veiligheidscel van de stad Aalst (burgemeester, brandweer en politie) heeft beslist dat stoet vandaag wel degelijk zal uitrijden, zij het een uur later. Er worden wel een aantal maatregelen genomen. Zo mogen carnavalisten bijvoorbeeld niet hoog op de praalwagens zitten en mogen eventuele bewegende delen op de wagens niet gebruikt worden. Het KMI waarschuwde vandaag met code geel voor stormweer. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur.

Nu code geel van kracht is en hevige rukwinden voorspeld worden, werd er opnieuw samengezeten met de veiligheidscel van de stad. Daar werd beslist om de carnavalsstoet te laten uitrijden, ondanks het slechte weer. De stoet zal wel een uur later starten om de ergste windstoten te vermijden. Daardoor start de stoet om 14 uur in plaats van 13 uur.

Om een veilige stoet te garanderen, gelden er bijkomende regels. Zo moeten losse voorwerpen op de praalwagens vastgemaakt worden en mogen uitschuifbare of roterende delen niet gebruikt worden. Ook mogen de carnavalisten niet hoger dan 2 meter op de praalwagens zitten en worden de verenigingen gevraagd om het nodige te doen om de mensen op de wagens te beschermen tegen plotse windstoten.

Stormweer

De weersomstandigheden zijn allesbehalve ideaal om praalwagens met grote tijdelijke constructies uit lichte materialen in krachtige wind te laten uitrijden. Maar de stad Aalst leeft al maanden toe naar het volksfeest en een schrapping van de feestelijkheden is niet vanzelfsprekend.

In het Antwerpse Essen is een carnavalsoptocht geschrapt en in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen werd het Krakelingenfeest afgelast. Ook in Nederland zullen dit weekend verschillende carnavalsoptochten niet plaatsvinden door het slechte weer.

De internationale pers strijkt neer in Aalst, dat voor het eerst doorgaat zonder UNESCO-erkenning omwille van omstreden Joodse karikaturen in de optocht vorig jaar. Waarschijnlijk zullen ook dit jaar controversiële beelden opduiken.

Omwille van de controverse nemen dit jaar minder politici plaats in de tribunes, blijkt. Enkel N-VA-minister Ben Weyts, Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en Herman De Croo hebben al toegezegd.

