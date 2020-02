Liters olie komen in Dender terecht na vervuiling Koen Baten

05 februari 2020

18u53 26 Aalst Bewoners van Aalst zullen woensdag wel gemerkt hebben dat er een grote lading olie op de Dender in Aalst is terechtgekomen. De olie komt vanuit de Molenbeek, maar wat de bron is van de vervuiling is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer heeft de olie zo goed als mogelijk afgedamd.

Over een afstand van ruim een kilometer was er woensdag rond 16.30 uur plots heel wat olie te zien op de Dender in Aalst. Deze kwam in de Dender terecht ter hoogte van Tereos-fabriek, maar is niet afkomstig van hen. De bron van de olie werd aangetroffen in de beek aan de overkant van de straat, en kon via een opening in de muur zich zo naar de Dender verspreiden. De olie verspreidde zich daarna razendsnel en was al waar te nemen tot aan de Zwarte Hoekbrug.

De brandweer van Aalst, Lede en Denderleeuw werd er bijgehaald. Een duikteam van Denderleeuw damde de bron af, en met een boot werd ook in de Dender voor een afdamming gezorgd. Of de olie er gedumpt werd of per ongeluk in terecht kwam, is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer heeft contact opgenomen met de Vlaamse Milieumaatschappij en bekijkt nu hoe ze de olie zo snel mogelijk kunnen opkuisen. Of er gevolgen zijn voor de natuur is ook op dit moment nog niet duidelijk.