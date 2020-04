Lions Club Aalst spreekt oorlogskas aan om enkele goede doelen uit de jeugdzorg te steunen Frank Eeckhout

20 april 2020

09u56 3 Aalst Lions Club Aalst spreekt de oorlogskas aan om enkele goede doelen uit de jeugdzorg te steunen. “Door de coronacrisis staat onze fundraising op een laag pitje. Toch hebben enkele goede doelen onze steun hard nodig", zegt Willem Stox.

Lions Club Aalst organiseert jaarlijks een aantal fundraisers ter ondersteuning van sociale doelen in de regio. “Dit jaar hebben we een aantal van deze fundraisers noodgedwongen on hold gezet door de coronacrisis. De bekendste fundraiser is ongetwijfeld onze Maatjesavond. Voor de sociale organisaties die Lions Club Aalst ondersteunt betekent dit het wegvallen van extra werkingsmiddelen. Toch willen we onze steun voor de jeugdzorg in het bijzonder blijven aanhouden. We hebben daarvoor onze oorlogskas aangesproken waardoor we twee laptops kunnen schenken aan Nest vzw, thermometers en laptops kunnen kopen voor Kindergeluk Ter Muren, en een pakket speelgoed kunnen geven aan Raveling (Amon). Op die manier hopen we ons steentje bij te dragen om te vermijden dat deze jongeren in een volledig isolement zouden terechtkomen", zegt Willem Sox.