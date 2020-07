Links afslaan naar Vaartstraat mag tot eind augustus Rutger Lievens

08 juli 2020

18u34 13 Aalst Links afdraaien naar de Vaartstraat in Aalst als je van de Burchtstraat komt, het mag.

Sommige automobilisten zullen schrikken, maar het is normaal gezien echt wel verboden om hier linksaf te slaan. Komende van de Burchtstraat moet je op het Werfplein verplicht naar rechts. Doordat de Molenstraat nu tijdelijk verkeersluw is, mag je tot eind augustus uitzonderlijk wel linksaf draaien met je auto op deze plek. “Dankzij deze maatregel rijdt er minder doorgaand verkeer door de Molenstraat en is het er veiliger voor voetgangers, fietsers en terrasjesgangers”, aldus de stad.