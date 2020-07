LijstA vraagt globaal plan van aanpak om horeca zonder kleerscheuren door de winter te loodsen Frank Eeckhout

18 juli 2020

15u13 0 Aalst Ann Van de Steen en John Hendryckx van oppositiepartij LijstA vragen een globaal plan van aanpak om de Aalsterse horeca zonder al te veel kleerscheuren door de winter te loodsen. “Door enkel de terrassen uit te breiden tot het einde van de zomervakantie gaan we er niet komen", waarschuwen beide gemeenteraadsleden.

Kunnen we volgend jaar nog een koffie drinken op de grote markt of genieten van een lekker hapje in onze favoriete stek? Twinkelt onze lokale horeca nog na de komende winter? LijstA vraagt het zich luidop af. “De stad bracht met de coronamaatregelen een beetje soelaas door het uitbreiden van de bestaande terrassen goed te keuren tot het einde van de zomervakantie. Maar is dit wel voldoende? Waarom niet deze uitbreiding in het najaar laten staan en hiermee een eerste verzuchting ontnemen? Hopende op een zonnig najaar zou hier een eerste hulplijn aangeboden worden", meent Ann van de Steen.

Volgens John Hendryckx moet het stadsbestuur nu ook al nadenken over de winter. “De stad moet bekijken waar vaste- en overdekte winterterrassen geplaatst mogen worden. Daarover moet er een dringend overleg komen met de adviesraden en groeperingen van de horeca. Misschien kunnen we leegstaande panden zoals de Gendarmerie of De Brug tijdelijk een nieuw leven geven als winterterras. De stad staat voor een huzarenstuk om onze lokale horeca te laten overwinteren. De sector rekent eens te meer op dit stadsbestuur om de nodige beslissingen te nemen. Wij hopen als Aaltenaar in het voorjaar te mogen klinken op een geslaagde winter voor de horeca. Maar dan moet het stadsbestuur hier dringend werk van maken", vult Hendryckx aan.