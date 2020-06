Lijst A wil extra financiële steun voor leerlingen in secundair onderwijs: “Stad kan het verschil maken voor ouders die het moeilijk hebben om schoolfacturen te betalen” Rutger Lievens

12 juni 2020

18u00 3 Aalst Lijst A wil dat de stad Aalst met de secundaire scholen op haar grondgebied overlegt over zogenaamde ‘coronafacturen’. “Ouders melden ons extra schoolfacturen, bijvoorbeeld ‘fotokopies tijdens corona’. Zelfs 30 euro kan veel geld zijn voor een kwetsbaar gezin”, zegt Lijst A.

“In onze mailbox kregen we al verschillende meldingen van ouders die een factuur van de school kregen met als uitleg ‘extra fotokopiekosten tijdens corona’. Kwetsbare gezinnen, zeker in deze moeilijke tijden, opzadelen met hogere facturen lijkt ons niet gepast. Dat onze scholen het al moeilijk hebben en een uitweg moeten vinden voor de extra kosten, begrijpen we zeker. Maar moeten de ouders hier opnieuw de gedupeerden van worden? Wat kan de stad doen zodat beide partijen hier beter van worden?”, vragen gemeenteraadsleden Cathy Grysolle en Ann Van de Steen van Lijst A zich af.

Ann Van de Steen (fractievoorzitter Lijst A) zegt dat er in het lager onderwijs een maximumfactuur is en dat het misschien goed zou zijn dat de stad Aalst een extra tussenkomst voorziet voor de leerlingen in het secundair onderwijs. “Misschien is het tijd om in onze studentenstad een overleg te hebben over een extra tussenkomst voor het secundair onderwijs. In een zorgstad als de onze kunnen we zo het verschil maken voor ouders in nood. Ook al is het maar 30 euro, in deze periode kan het de druppel zijn die de emmer van de ouders laat overlopen. Een overleg is nodig, over de onderwijsnetten heen, op ons lokaal niveau en met ‘schulden op school’”, vindt Lijst A.

Gratis geld?

Schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) zegt dat er wel degelijk overleg is. “Om de kosten van schoolgaande leerlingen binnen de perken te houden, bestaat er in het lager onderwijs een maximumfactuur. Dat is een heel goede zaak. Als die maximumfactuur zou overschreden worden, dan moet de school daarop aangesproken worden. Onze stad heeft ‘Mensen voor Mensen’ als lokale sociale actor aangesteld om dit mee te bewaken. De kosten van het onderwijs komen ook geregeld aan bod in verschillende overlegplatformen. Mensen met financiële problemen kunnen geholpen worden. Dat bestaat dus allemaal al”, zegt hij.

“Ik ken de talrijke mails niet waar Lijst A naar verwijst. Noch onze dienst onderwijs, noch de kinderarmoedecoördinator, noch het OCMW, noch ‘Mensen voor Mensen’ zijn hierover aangesproken”, zegt de schepen. “Ik begrijp ook niet goed wat men nu precies voorstelt. Toch niet om aan alle ouders van leerlingen extra geld te geven? Dat klink vanzelfsprekend heel sympathiek, maar dat extra geld moet altijd ergens vandaan komen.”