Lijst A voorstander van windmolen in Terjoden Rutger Lievens

21 mei 2019

19u24 0 Aalst Lijst A is voorstander van een windmolen in de wijk Terjoden in Erembodegem. “Als de Vlaamse overheid een vergunning aflevert, moet je eerlijk communiceren met je inwoners en niet in beroep gaan”, zegt Gert Cardon, voorzitter Lijst A.

Lijst A vindt net zoals de partij Groen dat de windmolen in de wijk Terjoden er moet komen. “Het is duidelijk dat ons stadsbestuur enorm verveeld zit met dit dossier. Ze gaan nu in beroep tegen een beslissing van de Vlaamse overheid, die trouwens dezelfde samenstelling heeft als het Aalsterse stadsbestuur. Laat ons eerlijk zijn, het is altijd een heel moeilijke oefening om een geschikte locatie te vinden om een windmolen te plaatsen. Lijst A begrijpt dus de ongerustheid van de betrokken buurtbewoners. Maar als de Vlaamse overheid, bestaande uit CD&V, N-VA en Open Vld, een vergunning aflevert na doorgedreven en intensief onderzoek en rekening houdende met tal van parameters en voorwaarden, dan wordt het als stadsbestuur tijd om eerlijk en consequent te communiceren én te handelen met je inwoners. Dit stadsbestuur doet het tegenovergestelde en gaat in beroep tegen de partijgenoten in de hogere overheid”, zegt Cardon (Lijst A).