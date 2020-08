Lijst A: “Straffeloosheid voor wie zijn voeten veegt aan mondmaskerplicht” Rutger Lievens

19 augustus 2020

14u16 3 Aalst De politieke partij Lijst A vindt dat wie geen mondmasker draagt daar te vaak ongestraft mee wegkomt. Anderzijds vindt de partij ook dat er meer een beroep zou moeten gedaan worden op het gezond verstand van de mensen. “Waarom een mondmasker dragen als je door een veld in Meldert fietst?”

“De veiligheidscel van onze stad besliste om een mondmasker overal verplicht te maken om discussies over het waar wél en waar niet te vermijden. De frustratie groeit evenwel met de dag. Aalstenaars die de regels correct naleven worden gedemotiveerd door de straffeloosheid van de je-m’enfoutisten. De sterkte van deze maatregel wordt ondermijnd door de te grote afwezigheid van blauw in de straten”, zeggen John Hendryckx en Gert Cardon van Lijst A.

Gezond verstand

“Kan je nog verantwoorden dat iemand in pakweg Herdersem een masker moet dragen om de hond even uit te laten? Of dat je tijdens een fietstochtje in Meldert met nagenoeg niemand om je heen, jezelf het vrije ademen moet ontnemen? Is de Aalstenaar niet slim genoeg om net zoals zovele steden en gemeenten het gezonde verstand te gebruiken?”, vraagt John Hendryckx (LijstA) zich af. “Als onze ordediensten rechtvaardig en correct, doelgericht en kordaat optreden waar het hoort, in de drukke straten en op pleinen waar mensen samenkomen, in de winkels en openbare gebouwen, dan kan de politie optreden waar het nodig is, op plaatsen waar er een duidelijk besmettingsgevaar is”, gaat Gert Cardon verder.

“Geef de mensen de vrijheid waar het kan en wees kordater en strenger waar het hoort. De Aalstenaar kan heus wel inschatten waar dit noodzakelijk is. En voor de hardleerse mensen onder ons kunnen de ordediensten gericht optreden”, besluit de partij.

De veiligheidscel van de stad Aalst komt eind deze week samen en zal de mondmaskerplicht dan bespreken.