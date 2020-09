Lijst A, sp.a en Groen: “Over carnaval beslis je niet alleen” Rutger Lievens

17 september 2020

14u57 2 Aalst Oppositiepartijen Groen, sp.a en Lijst A reageren verbaasd op de aankondiging dat de carnavalseditie van 2021 niet in februari maar in juni zou plaatsvinden.

“Over het annuleren of verschuiven van Aalst carnaval beslis je niet alleen, wel in overleg met de verschillende belanghebbenden van carnaval. Noch de carnavalsgroepen, noch het feestcomité, noch de gemeenteraad zijn betrokken in de soloslimcommunicatie van de burgemeester. De burgemeester neemt hier de vlucht vooruit en neemt een beslissing met enorm zware gevolgen voor de stad en de carnavalswereld zonder af te toetsen of hiervoor een draagvlak is”, aldus de partijen, die alle drie in de oppositie zitten.

“Dat de carnavalseditie van 2021 omwille van corona geen standaardeditie wordt, beseft iedereen. Zelfs indien er een vaccin op de markt komt, is het nog heel onzeker wie dit wanneer kan toegediend krijgen. Het debat over de organisatie van carnaval 2021 moet met alle belanghebbenden gevoerd worden en kan niet door één persoon genomen worden”, aldus de oppositie. “Groen, sp.a en Lijst A vragen een duidelijke beslissing in overleg met de verschillende actoren. Aan soloslimbeslissingen hebben onze inwoners en de carnavalisten niets.”