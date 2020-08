Lijst A ongerust over samenvallende wegenwerken in Nieuwerkerken Rutger Lievens

06 augustus 2020

15u33 0 Aalst Gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A) zet enkele grote vraagtekens achter de samenvallende wegenwerken in Nieuwerkerken. Ze vroeg aan schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) om uitleg.

“Schepen De Gucht antwoorde deze ochtend per mail op onze bezorgdheden over de veiligheid en ongelukkig samenvallen van de werken in Nieuwerkerken”, zegt Van de Steen (Lijst A). De Gucht antwoordt het volgende: “We vragen aan de inwoners van Nieuwerkerken begrip voor deze situatie. Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen, wordt er sowieso een veilige doorgang voorzien aan de Blauwenbergstraat. Tijdens de werken aan de Tolstraat wordt er voor de zwakke weggebruiker een aparte fiets/wandelroute voorzien langs de parking van ‘De Parel’ richting Ankerstraat om zo een deel van het drukke verkeer te kunnen vermijden. We monitoren de situatie op de voet en zullen bijsturen waar nodig”, aldus schepen De Gucht.

“Onze vraag blijkt terecht als je de verhalen hoort en leest”, zegt gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A). “Maar maak je geen zorgen, ook wij monitoren de situatie. De werken door Infrabel zouden omwille van corona trager dan gepland van start gegaan zijn. Anderzijds zijn de werken aan de Blauwenbergstraat nu voorzien omdat er minder (school)fietsers zijn tijdens deze vakantie. Naast de aanleg van het verkeersplateau, komen er in het kader van de voorbereiding voor geplande straten op de Siesegemkouter ook rioleringswerken aan te pas”, zegt het gemeenteraadslid.