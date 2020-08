Lijst A: “Dringend winterplan nodig voor horeca” Rutger Lievens

11 augustus 2020

16u41 6 Aalst LijstA vraagt opnieuw dringende wintermaatregelen voor de horeca en evenementensector. “Na onze oproepen en vragen blijft het bibberend uitkijken voor de Aalsterse horeca wat hen te wachten staat deze winter. Steeds meer virologen alsook Horeca Vlaanderen pleiten nu voor uitbreiding van winterterrassen waar mogelijk”, zegt gemeenteraadslid Ann Van de Steen (Lijst A). “Er is dringend een plan nodig.”

“LijstA vroeg op de gemeenteraad van juni 2020 en via sociale media midden juli om dringend werk te maken van deze broodnodige maatregelen. Voorlopig wordt hier nog geen weerklank aan gegeven door de bevoegde schepen en burgemeester”, zegt Ann Van de Steen (Lijst A). “Ook voor de kleinere horecazaken is er een plan nodig. Met de helft van de plaatsen wordt het komende winter happen naar adem voor deze ondernemers”, vult Anja Eylenbosch van Lijst A aan.

“LijstA vroeg reeds meerdere malen om leegstaande stadsgebouwen om te toveren naar Corona-proof winterterrassen zodoende deze Aalsterse uitbaters een kans te geven. Ook onze lokale evenementensector zou hier baat bij hebben. Denk maar aan de huur van de materialen, lokale artiesten”, zegt John Hendryckx van Lijst A. “Wij vragen om dringende noodmaatregelen voor deze sectoren. De horeca- en evenementensector bloeden en het stadsbestuur kijkt ernaar.”

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijke) zegt dat de genomen maatregelen - zoals uitbreiding van de terrassen - positief onthaald zijn door de horeca-uitbaters. “Als er een vraag komt vanuit de horeca zullen we dat zeker bekijken. Het is nu nog niet duidelijk hoe het najaar zal verlopen. We zullen afwachten welke maatregelen er dan van kracht zullen zijn”, zegt de schepen.