Lijst A : “Bestuursploeg van N-VA, CD&V en Open Vld functioneert na 8 maanden al niet meer, alleen nog maar gekibbel” Rutger Lievens

27 augustus 2019

15u15 6 Aalst Oppositiepartij Lijst A vindt dat de Aalsterse meerderheid na acht maanden besturen niet meer functioneert. “De voorbije zomer kreeg de Aalstenaar bijna dagelijks een portie politiek gekibbel vanuit de meerderheid geserveerd, die de échte carnavalsraadszitting overbodig maakt”, vindt Lijst A.

Lijst A vindt het vreemd dat gemeenteraadsleden op sociale media hun beklag doen over hun eigen meerderheid. “Deze beschamende vertoning toont aan dat deze bestuursploeg na acht maanden al niet meer functioneert”, aldus Ann Van De Steen (Lijst A). “Ideetjes over de meerjarenbegroting worden gelanceerd en direct door de eigen coalitiepartners afgebrand. Een illegale omheining rond een sportveld aan de Osbroek die nadien moet afgebroken worden en naar het containerpark gaat. Gemeenteraadsleden Silke Van Vaerenbergh (CD&V) en Bart Van De Neste (Open Vld) die op Facebook openlijk hun beklag doen over ‘hun’ college en die publiekelijk aandringen dat de voorzitter van de gemeenteraad orde op zaken zet en het schepencollege ter orde roept.”

Cathy Grysolle (Lijst A) noemt het een stuurloos schip zonder kapitein. “Waar is de burgemeester gebleven?” vraagt Cathy Grysolle zich af. “Anders alomtegenwoordig, sedert de parlementsverkiezingen enkel nog in de potten aan het roeren van zijn nieuw restaurant?”