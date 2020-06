Liesbeth Vanderbeke debuteert met ‘Het ministerie van onvoldane zaken’ Rutger Lievens

22 juni 2020

17u45 8 Aalst Midden in de lockdown debuteerde Liesbeth Vanderbeke uit Aalst met het boek ‘Het ministerie van onvoldane zaken’. Het boek kwam uit in mei, maar door de coronacrisis kon een boekvoorstelling niet doorgaan. Het magisch-realistische sprookje voor volwassenen is wel al te koop in de Aalsterse boekenwinkels.

Liesbeth Vanderbeke (40) heeft al heel haar leven een liefde voor verhalen. Na haar studies Germaanse taal-en letterkunde, begon ze Engelse en Nederlandse les te geven in de derde graad ASO. Daarnaast onderhoudt ze een blog met kortverhalen en treedt ze op met een zelfgeschreven theatermonoloog.

Frustratie

In haar debuut ‘Het ministerie van onvoldane zaken’, vertelt Liesbeth Vanderbeke een verhaal over een wereld waarin elke frustratie, elk niet bereikt verlangen kan afgeschreven worden in een jaarlijkse aangifte. “‘Het ministerie van onvoldane zaken’ is een magisch-realistisch sprookje voor volwassenen. Kafka en Lampo zijn niet veraf. De pijn van tekortkomingen wordt opgeheven en de bewijsstukken worden opgeslagen in de kelders van het ministerie. In deze heerlijke wereld lijkt het alsof er geen plaats is voor frustraties en gemis. Of toch?”, vertelt ze. “Het is de week van de jaarlijkse aangifte. De burgers van het land dienen elk jaar op te lijsten welke zaken zij nog als onvoldaan beschouwen. Onafgewerkte activiteiten, onverrichte transacties, ongerealiseerde ambities. Het moet allemaal geregistreerd worden op het aangifteformulier. Boven in het gebouw verwerken ambtenaren de digitale en papieren aangiftes. Beneden in de kelder stockeren archivarissen de bewijsstukken. Het was destijds een goede beslissing van de overheid geweest om dit systeem in te voeren. Afschrijven wat onvoldaan is, verhoogt de betrokkenheid en de proactiviteit van de burgers van het land. De voldaanheid die een mens kan voelen als alles mooi ingeroosterd staat, als cijfers in de juiste kolommen staan, is een ideaal dat binnen handbereik komt.”

De hoofdthema’s zijn frustraties, gemis en onvoldaanheid. “Het zijn thema’s die vandaag meer dan ooit courant zijn. Willen we onder ogen komen wat we missen of zullen we straks even hard verder doen volgens de wetten van de economie? Leren we vandaag omgaan met ons gemis?”, zegt de schrijfster.

Het boek is te verkrijgen via de website van ‘Het ministerie van onvoldane zaken’ of in de Aalsterse boekhandels.