Liesbeth (38) vangt Gouden Ajuin Rutger Lievens

24 februari 2020

16u23 16 Aalst Liesbeth Van der Cammen (38) ving de gouden Ajuin, een juweeltje ter waarde van 750 euro, tijdens de Ajuinworp in Aalst. “Ongelooflijk, ik zit met de daver op mijn lijf! Na zes jaar proberen krijg ik het juiste ajuintje in handen!”

De Grote Markt van Aalst was goed volgelopen voor de Ajuinworp op carnavalsmaandag. Prins Yvan en burgemeester D’Haese (N-VA) gooiden de snoepjes in het publiek van op het balkon van het vroegere stadhuis. In een van de snoepjes zat een papiertje met het nummer 1. Dat werd gevangen door een geboren en getogen Aalsterse, Liesbeth Van der Cammen.

Het was voor haar en haar familie een emotioneel moment. “Vorig jaar was ik hier met mijn vader. Toen ving ik ook het snoepje met het nummer 1. Of dat dacht ik toch. Want het bleek om een grap te gaan van De Droeige Sossissen. Mijn vader was supergelukkig toen hij dacht dat we gewonnen hadden. Ondertussen is hij er niet meer bij, dus het is wel een mooi maar speciaal moment”, klonk het bij Liesbeth en de familie Van der Cammen.