Lichte vrachtwagen kantelt bij verlaten afrit E40 Koen Baten

13 oktober 2019

22u34 9 Aalst Op de E40 in Aalst is een lichte vrachtwagen deze avond op zijn zij terecht gekomen bij het verlaten van de afrit richting Ninove. De bestuurder kwam uit de richting van Brussel toen hij de autosnelweg wilde verlaten kantelde het voertuig.

Het ongeval gebeurde rond 21.15 uur aan het op- en afrittencomplex in Aalst. Hoe de vrachtwagen net kantelde is niet duidelijk. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de afrit was wel een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.

Door de klap verloor de vrachtwagen een vloeistof en kwam de brandweer ter plaatse om het wegdek te reinigen. De verkeershinder bleef door het ongeval beperkt.