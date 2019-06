Lichte bestelwagen rijdt zich vast op brug aan Boudewijnlaan Koen Baten

21 juni 2019

15u29 3

Op de Boudewijnlaan in Aalst is de ochtendspits opnieuw extra moeilijk verlopen nadat een lichte bestelwagen er in moeilijkheden kwam. Aan de wegenwerken raakte hij met zijn wiel van de weg en kwam hij vast te zitten door het verlaagde wegdek. Hierdoor kon het verkeer maar moeizaam doorrijden. Hoe het komt dat de chauffeur met zijn band naast de weg terecht kwam, is op dit moment niet duidelijk.

Door de werken is er al heel wat vertraagd verkeer, maar de hinder was nog groter nu. Het is niet de eerste keer dat er aan de werken een ongeval gebeurde.