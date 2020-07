Levensvreugde zoekt pand voor eigen horecazaak: “Onze bewoners popelen om pannenkoekenhuisje te openen” Frank Eeckhout

31 juli 2020

17u17 18 Aalst Een pannenkoek eten bij de bewoners van Levensvreugde? Dat kan binnenkort. “Enkele van onze gasten dromen van een job in de horeca maar omdat ze een mentale beperking hebben, is dat allerminst evident. Daarom gaan wij hen nu op weg helpen om hun droomjob te vinden", zegt projectverantwoordelijke Kathleen Hoste. De voorziening moet wel eerst nog op zoek naar een geschikt horecapand in het centrum van Aalst.

Een winkeltje is er al binnen de muren van Levensvreugde en daar kunnen al heel wat volwassenen met een mentale beperking aan de slag. Nu heeft de zorgaanbieder evenwel plannen om in het Aalsterse stadscentrum een nieuw ambitieus project op te starten. Een tiental schoolverlaters en evenveel vaste gasten van Levensvreugde dromen immers van een job in de horeca. “Voor volwassenen bieden we woonondersteuning, dagondersteuning en kortdurende ondersteuning aan. In de verschillende ondersteuningsvormen werken we met groepen op maat van elke zorggebruiker en diens specifieke noden en mogelijkheden. Nu kiezen we ook voor horeca-ondersteuning”, vertelt Kathleen Hoste.

Pannenkoekenparadijs

Samen met een twintigtal gasten bouwt Levensvreugde Verblijven aan een pannenkoekenparadijs waar klanten kunnen genieten van gespecialiseerde, heerlijke en ambachtelijk gemaakte recepten. Daarbij hoort ook een winkeltje waar kunstwerkjes en andere hebbedingetjes van de bewoners van Levensvreugde worden verkocht. “Het moet een plekje worden waar onze mensen met een beperking zich veilig genoeg voelen om op een voor hen volwaardige manier mee te draaien in de Aalsterse horeca. Daarvoor zijn we nu op zoek naar een pand in het centrum van de stad. Aanvankelijk was het de bedoeling om in november ons pannenkoekenhuisje en winkeltje te openen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Nu mikken we op april", gaat Kathleen verder.

Horecatraining

Ondertussen zijn twee jobcoaches al gestart met een horecatraining. “Het is de bedoeling dat onze gasten alles zelf doen: pinten tappen, koffie maken, bedienen, afruimen, pannenkoeken bakken,... Dat wordt een hele uitdaging maar ze zijn wel ambitieus. Het wordt vooral een kunst om hun stress onder controle te houden", weet Kathleen Hoste. Het pannenkoekenhuisje wil een vaste waarde worden in de Aalsterse horeca. “Onze gasten zullen de concurrentie aangaan met de bestaande zaken in het stadscentrum. We gaan daarvoor courante prijzen hanteren. Het is immers niet de bedoeling dat je bij ons een koffie kan drinken voor één euro. Bovendien zullen we ook werken met lokale ingrediënten. Onze klanten zoeken we vooral bij de senioren en de shoppers.”

Naast een pand zoekt Levensvreugde Verblijven ook nog een catchy naam voor het pannenkoekenhuisje. De bedenker van de origineelste naam krijgt in september een cadeaubon van ons sociaal-ondernemend project. Mail je idee naar ikvondjenaam@levensvreugde.be. We kijken alvast uit naar jullie inzendingen”, besluit Kathleen.