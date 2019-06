Levensloop steunt HouMeVastjes: knuffels gemaakt van kledij van een ziek familielid Rutger Lievens

05 juni 2019

15u34 4 Aalst De Stichting tegen Kanker heeft de ‘Levensloop Grants’ uitgedeeld in het sportcentrum Schotte in Aalst. Het project ‘HouMeVastje’ van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis won 5.000 euro om het hartverwarmende initiatief van oncopsychologe Cindy Verhulst uit te bouwen.

Met de winst van de Levensloop Aalst 2018 wil de Stichting tegen Kanker lokale initiatieven steunen, die rechtstreeks kankerpatiënten en hun naasten ten goede komen. Het project HouMeVastje van het ASZ valt zo in de prijzen. Het is de bedoeling dat een oncologische patiënt een HouMeVastje aan zijn (klein)kind of partner kan geven. HouMeVastjes zijn immers knuffels die worden gemaakt van de kledij van een zieke persoon die steun kunnen bieden tijdens het oncologische behandelingsproces en bij de angst voor een overlijden.

Familieband

Dit idee is tot stand gekomen bij Cindy Verhulst door als psycholoog te werken op oncologie. In deze job is men altijd op zoek hoe mensen te ondersteunen binnen hun ziekteproces. Voordien zette ze samen met een collega haar schouders onder het boek ‘Grote woorden bij kanker (Acco)’ en ‘Troostkaarten (Acco)’. Beide initiatieven helpen ouders om aan kinderen uit te leggen wat er aan de hand is en helpen om zicht te krijgen op hun gevoelens.

Wanneer een ouder kanker heeft zijn de twee vragen die ze vaak stellen: hoe leg ik het mijn (klein)kind uit dat ik kanker heb? Hoe steun ik mijn kind(eren)? “We willen kinderen, jongeren en partners tastbare troost bieden die letterlijk verwijst naar de unieke familieband”, zegt Cindy. “In het werken met gezinnen is het duidelijk dat de familieband een enorme krachtbron is in verwerken van een oncologische diagnose. Ik wil kinderen en jongeren een tastbare troost bieden die letterlijk verwijst naar deze familieband: een HouMeVastje. De (groot)ouder kiest samen met zijn (klein)kind de geschikte kledij en hoe het HouMeVastje er mag uitzien (knuffelbeer, knuffelkonijn, kussen,...).”

Positieve reacties

“De eerste reacties waren zeer positief en we hopen met dit project zoveel mogelijk oncologische patiënten en hun (klein)kinderen te ondersteunen. Daarom gaan we de samenwerking aan met Palliatieve thuiszorg Aalst. Door de financiële steun van de Stichting tegen Kanker en de hulp van creatieve vrijwilligers kunnen we de HouMeVastjes gratis aanbieden aan oncologische patiënten regio Aalst, Geraardsbergen en Wetteren”, zegt de initiatiefneemster.