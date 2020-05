Lentehoning uit Mijlbeekbos: “Opbrengst gaat naar de bijen en Natuurpunt” Rutger Lievens

08 mei 2020

14u35 3 Aalst Imker Ronny Verlé verkoopt lentehoning van zijn bijenkasten in Mijlbeekbos en de opbrengst gaat naar de werking van Natuurpunt in datzelfde bos. Zo dragen de bijen en Ronny bij aan de uitbouw van deze groene zone vlakbij het stadscentrum van Aalst.

Mijlbeekbos is een stuk natuurgebied langs de Molenbeek, vernoemd naar de wijk Mijlbeek in Aalst. Ronny Verlé (op Facebook vind je hem als‘Den imker van oever ‘t woter’) houdt er bijen. Nu is de eerste lentehoning van de bijen in het Mijlbeekbos klaar. “De opbrengst gaat naar Ronny zijn bijtjes en werkingsgeld voor Mijlbeekbos”, zegt Natuurpunt Aalst. Er is een beperkte oplage van 50 potjes, dus het komt erop aan snel te zijn. De potjes zullen beschikbaar zijn in de derde week van mei. Bestellen doe je door te mailen naar pirosfestikos@gmail.com.