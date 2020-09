Lennert Teugels op het podium in Overijse Erik Vandeweyer

14 september 2020

10u37 0 Wielrennen Met een derde plaats in Overijse bewees Lennert teugels dat het conditioneel allemaal wek goed zijn. Hoewel het om een kermiskoers bij de elites zonder contract ging, had de prof van Tarteletto toch startrecht. De wielerbond besliste immers om begrijpelijke redenen om de reglementen in coronatijden aan te passen.

Lennert Teugels doet zijn verhaal. “Hoewel het parcours in Overijse zeer lastig was, bleef het toch lang een gesloten wedstrijd. Over een afstand van 110 kilometer moesten we meer dan 1500 hoogtemeters overwinnen. Pas op twee ronden van het einde kwam er echt afscheiding. Jérôme Baugnies en mijn ploegmaat Ylber Sefa trokken er samen op uit. Het was mijn taak om vanaf dat moment alles te counteren. Nadien kreeg ik te horen dat Ylber de rol had moeten lossen. Ik heb nog geprobeerd om tot bij Baugnies te geraken, maar dat lukte niet meer.”

A-koersen

Het is een opmerkelijk gegeven dat een profrenner bij de elites zonder contract mag starten. Lennert Teugels verduidelijkt. “Door alle coronaperikelen heeft de wielerbond beslist dat profs ook mogen starten in A-koersen. Vermits er geen prijzengeld wordt uitbetaald, is er op dat vlak geen probleem. Ik zou zeker niet willen dat men de indruk krijgt dat ik als prof de centen kom wegkapen van de elites zonder contract. Het is een tijdelijke maatregel in uitzonderlijke omstandigheden. Ik moet ook zeggen dat de ploegleiding van Tarteletto de renners correct heeft behandeld. Gesprekken naar volgend seizoen toe zijn er nog niet geweest, maar ik meen begrepen te hebben dat men de ploeg bij elkaar wil houden.”

Corona

Uiteraard heeft corona ook voor Lennert teugels gevolgen gehad, maar niet alles hoeft negatief te zijn. “Ik heb veel getraind, ik doe dat nu eenmaal graag. Meer dan eens heb ik zotte dingen gedaan (lacht). Tochten van driehonderd kilometer waren geen uitzondering. Ik belandde in Namen, Hoei, Chimay en zelfs op de Baraque de Fraiture. Elke keer trok ik richting Wallonië. Een trainingsrit naar Oostende zegt me niets.”

Gooikse Pijl

Zondag zet Lennert Teugels aan in de Gooikse Pijl. “Het parcours in Gooik is niet echt mijn ding. De sprinters zullen er heersen. Toch ben ik blij dat ik in de parel van het Pajottenland aan de start kan staan. Een week later volgt het Belgisch kampioenschap in Anzegem. Dat traject ligt me al beter. Sprinters kunnen er aan het feest zijn, maar ik verwacht niet dat het BK uitdraait op een zuivere massasprint. De afstand (240 kilometer, nvdr.) zal natuurlijk ook een bepalende factor zijn.”