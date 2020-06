Legendarische cd- en platenwinkel maakt comeback: “Feedback is terug” Rutger Lievens

11 juni 2020

15u50 4 Aalst Groot nieuws voor nostalgische zielen: Feedback is terug. Al wie cd’s heeft gekocht eind jaren negentig in Aalst, weet meteen waar we het over hebben. De kleine maar fijne cd- en platenwinkel was toen in de Stationsstraat gevestigd. De uitbaters hebben ondertussen een goed draaiende horecazaak (Coaster) en spookhuis (Horror Maze) én nu maakt ook Feedback een comeback.

In tijden dat je duizenden liedjes kan streamen in ruil voor een abonnement lijkt een cd-winkel met bakken vol cd’s een herinnering uit een ver verleden. Toch maakt na de vinylplaat ook de cd een comeback. Niks nostalgischer dan door de bakken gaan in de lokale muziekwinkel en tussen naamkaartjes van je favoriete bands muziek ontdekken. Het is die belevenis die terugkeert naar Aalst.

Stationsstraat

Kristof Den Herder van Feedback weet waar hij aan begint. “In 1998 zijn we van start gegaan met Feedback in de Stationsstraat. Feedback is daar zes jaar geweest en was uit zijn voegen aan het barsten. Dan kwam er aan de Dendermondse Steenweg een grotere ruimte vrij. Dat heeft drie jaar geduurd, daarna volgden nog drie jaren Feedback aan het Esplanadeplein en dan zijn we naar hier in dit pand in de Vlaanderenstraat verhuisd. In totaal hebben we hier nu elf jaar een zaak.”

In de Vlaanderenstraat evolueerde de cd-winkel Feedback naar een bloeiende horecazaak Coaster. Vijf jaar geleden stopten de uitbaters met de cd-verkoop, maar hun stock hielden ze. Na de verhuis naar de Vlaanderenstraat was het café een populaire plek bij het jonge volkje van Aalst. “En ik heb de cd- en platenwinkel moeten stoppen, omdat ik moest inspringen in het café. Extra personeel aanwerven daarvoor dat brengt niet op.

De corona-epidemie zette Kristof aan het denken. “Ik zat thuis, een beetje terneergeslagen. Dat is zo, en alle zelfstandigen zullen dat wel wat gevoeld hebben. Als je ondernemer bent, wil je ondernemen en niet thuis zitten in uw zetel. Je begint na te denken: ‘Misschien moeten we dat opnieuw doen.’ Je vraagt eens na in de sector of er nog een markt voor iets als Feedback is en het antwoord was: ‘Doe het, je zal klanten hebben’”, zegt Kristof.

Feedback is back

“Feedback is terug, weliswaar in Coaster, maar het is niet iets tijdelijk”, zegt hij. In Aalst is er een vinylwinkel en je hebt natuurlijk Fnac, maar voor de rest is er niks meer. “Het doel is om ons weer op de markt te zetten. De keuken van Coaster blijft open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Tussen 14 en 18 uur sta ik in de cd-winkel op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Langzaamaan zullen we wat speciale dagen organiseren. Ik heb al een discobar gezet zodat er eens iemand kan komen draaien.”

In Aalst kennen we Coaster als een bar met twee sympathieke uitbaters, maar ook omwille van het jaarlijkse griezelen tijdens Halloween. Al enkele jaren bouwt Kristof er met Halloween een Horror Maze, een horrordoolhof dus en dat lokt telkens enorm veel bezoekers. De laatste editie zelfs 2.500 mensen. Het spookhuis blijft en hopelijk zal het tegen Halloween weer open mogen. “Misschien mogen we de mensen per bubbel in het spookhuis sturen, we zien wel dan”, zegt Kristof. “Er is alleszins plaats genoeg om naast de cd-winkel ook een spookhuis te bouwen in Coaster.”