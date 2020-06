Leeszaal van stadsarchief opnieuw open voor publiek Frank Eeckhout

16 juni 2020

09u41 0 Aalst De leeszaal van het stadsarchief wordt vanaf dinsdag 16 juni opnieuw opengesteld. “ Uiteraard kunnen we nog niet meteen terug naar onze normale werking van voor 13 maart, maar we doen er alles aan om bezoekers in de meest veilige omgeving te ontvangen", zegt schepen van Archief Karim Van Overmeire (N-VA).

Op dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 9 tot 13 uur, kunnen maximum zes individuele bezoekers gebruik maken van de leeszaal. “Het is wel nodig om 24 uur vooraf te reserveren. Dat kan via archief@aalst.be of op het nummer 053/72.36.40. Per dag kunnen er maximum vijf archiefstukken klaar gelegd worden per bezoeker en de leeszaalbibliotheek, computerterminals en microfilmtoestellen kunnen nog niet gebruikt worden", zegt schepen Karim Van Overmeire.

De medewerkers van het archief werkten tijdens de lockdown achter de schermen verder onder andere aan het nader omschrijven van de depotlijst, het online toegankelijk maken van de mediabank op Made in Aalst en het beschrijven van archiefstukken. Bovendien bleef ook de interne archiefwerking met de collega’s van de stadsadministratie gehandhaafd. Alle praktische info is te vinden op de website van de stad Aalst