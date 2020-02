Leerlingen van De Zonneroos bezoeken carnavalsmuseum Rutger Lievens

12 februari 2020

18u40 0 Aalst De leerlingen van basisschool De Zonneroos in Aalst hebben een bezoek gebracht aan het carnavalsmuseum.

Het carnavalsmuseum bevindt zich op de eerste verdieping van het stedelijk museum ‘t Gasthuys en heeft een uitgebreide collectie rond Aalst carnaval. In de aanloop van de drie dagen feest komen er veel klassen op bezoek, onder hen de leerlingen van basisschool De Zonneroos-Levensvreugde uit Aalst. “Op woensdag 12 februari gingen de lichtgroene en lichtblauwe klas van BuBaO De Zonneroos - Levensvreugde uit Aalst alvast de carnavalssfeer opsnuiven in het carnavalsmuseum. Na dit bezoekje kijken de leerlingen alvast uit naar Dag van het kind”, zeggen de juffen. En zo wordt carnaval in Aalst met de paplepel doorgegeven aan de volgende generatie.