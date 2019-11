Leerlingen ‘t Meivisje allemaal in het rood voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

22 november 2019

17u51 26 Aalst De leerlingen van stedelijke basisschool ‘t Meivisje in Herdersem kwamen allemaal in het rood gekleed naar de klas. De school is een echte Rode Neuzen School en doet tal van activiteiten om geld in te zamelen voor het goede doel.

Een tombola, een verkoop op de avondmarkt, leerlingen deden zelfs mee aan de Belfius Tower Run - 34 verdiepingen omhoog. Op basisschool ‘t Meivisje gebeurt heel wat voor Rode Neuzen Dag. Deze week was er een week vol uitdagingen. “Elke dag konden de kinderen 150 euro verdienen voor Rode Neuzen Dag”, zegt Marleen Van Laere, de directrice van de school. “Met het geld willen we een buddybank waar kinderen die het moeilijk hebben gesteund kunnen worden door medeleerlingen. We willen in elke klas een ‘ontstresszeteltje’ en op de speelplaats een klimmuur”, zegt de directrice. Aan het enthousiasme van de kinderen zal het niet gelegen zijn, die kwamen allemaal in het rood naar hun Rode Neuzen School.