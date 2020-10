Leerlingen Lyceum vervangen tegels en klinkers speelplaats door plantjes: “Alle beetjes helpen” Rutger Lievens

07 oktober 2020

10u52 3 Aalst Op een deel van de speelplaats van het Lyceum in Aalst zijn tegels en klinkers vervangen door plantjes. “Ontharding en vergroening zijn onder meer goed voor de doorsijpeling van het regenwater”, aldus de school.

De voorbije week werden op het Lyceum in Aalst enkele stroken van de speelplaats onthard. De klassen van de richtingen wetenschappen en STEM in het tweede middelbaar staken samen de handen uit de mouwen en braken met hamer en beitel de tegels of klinkers uit. In totaal gaat het om zo’n 25 m². Komende winter zullen dezelfde leerlingen de vrijgekomen stroken beplanten met inheemse struiken en enkele fruitboompjes.

“De actie sluit aan bij de steeds groter wordende aandacht voor de problemen in onze omgeving, zoals aanhoudende droogte en verlies van biodiversiteit. Zo kan hemelwater voortaan beter doordringen in de bodem en op die manier de grondwatertafel aanvullen. De beplanting zorgt dan weer voor groene eilandjes binnen een stedelijke omgeving, met positieve gevolgen voor de fauna én onze leerlingen. Groen brengt namelijk rust”, zegt Ruben Meert van het Lyceum. “Ook de volgende jaren wordt gekeken welke andere verharde zones binnen de schoolmuren een andere bestemming kunnen krijgen. Omdat alle beetjes helpen.”