Leerlingen De Horizon openen winkeltje: “Lage prijzen en hoge kwaliteit in ‘t Horishopke!” Rutger Lievens

16 januari 2020

14u41 0 Aalst De leerlingen van De Horizon in Aalst houden voortaan een winkeltje open: ‘t Horishopke. De naam en de slogan kozen ze zelf: ‘Prijzen laag, kwaliteit hoog, heb je ’t Horishopke al op’t oog?’

De leerlingen van de opleiding Winkelhulp oefenen voortaan met een eigen winkel op de school. “’t Horishopke zal een winkeltje worden die hoort bij de opleiding winkelhulp”, zegt directrice Greet Dubois van IBSO De Horizon. “De leerlingen zullen zelf instaan voor het bedienen van klanten, aanvullen van rekken, afrekenen aan de kassa,… Allemaal onder begeleiding van de leerkrachten. De leerlingen van deze opleiding krijgen al enkele jaren praktijkles in verschillende winkels in Aalst. Nu kunnen ze extra oefenen in hun eigen winkel”, zegt de directrice.

Eind januari opent het winkeltje zijn deuren met een feestelijke receptie en gaan de leerlingen zelf aan de slag om hun vaardigheden extra in te oefenen. “Er zullen diverse dranken, koeken, fruit en gadgets verkocht worden aan democratische prijzen. Ook de eigenhandig gekweekte groenten en plantjes van de opleiding tuinbouwarbeider zullen te koop aangeboden worden”, zegt Dubois. Voorlopig is het winkeltje enkel toegankelijk voor onze eigen leerlingen en de leerkrachten. “Maar in de toekomst hopen we dit open te stellen voor iedereen.”