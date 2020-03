Leerling Oscar Romerocollege Dendermonde niet besmet met coronavirus Rutger Lievens

04 maart 2020

13u24 17 Aalst Renée Herinckx, de 12-jarige die met ziekteverschijnselen van school werd gestuurd dinsdag, testte negatief op het coronavirus. Dat heeft de moeder van het meisje laten weten aan de redactie.

Het meisje was dinsdag van school gestuurd omdat ze griepsymptomen vertoonde. Er was wat ongerustheid dat het om het coronavirus zou gaan. In de krokusvakantie trok ze met 130 medeleerlingen van het Oscar Romerocollege naar Trentino, een skigebied in Noord-Italië en gisteren werd ze ziek. In het OLV-ziekenhuis van Aalst liet ze zich testen. Een speeksel- en slijmtest werd afgenomen en naar het labo gestuurd. Die test blijkt nu negatief te zijn, het meisje heeft dus geen coronavirus opgelopen op de skireis.