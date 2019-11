Leerkrachten DvM Humaniora zingen voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

22 november 2019

17u30 10 Aalst De muzikaalste leerkrachten van DvM Humaniora in Aalst hebben vrijdagmiddag een concert gegeven voor de leerlingen van de school. Die betaalden een toegangsticket en dat geld gaat naar Rode Neuzen Dag. In totaal haalde de school al 4.000 euro bij mekaar.

Met DvM’s Got Talent betreden de muzikaalste leerkrachten van DvM Humaniora het podium. Het was de tweede editie van DvM’s Got Talent. “Er was ook nog onze broodjesactie, we hebben onder meer pins en cupcakes verkocht. Het optreden bracht meer dan 1.700 euro op. De leerlingen betaalden 3 euro toegang. In totaal hebben we al 4.000 euro bij mekaar”, zegt het Rode Neuzen-team van de school.