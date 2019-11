Leerkrachten basisschool Park verspreiden ‘voorleesvirus’ Rutger Lievens

18 november 2019

18u00 0 Aalst De leerkrachten van GO! basisschool Park stonden deze ochtend klaar om hun leerlingen te besprenkelen met het voorleesvirus. Het is deze week voorleesweek in de school.

“Deze ochtend stonden de leerkrachten van GO! Basisschool Park klaar om hun leerlingen te besprenkelen met het (voor)leesvirus”, zegt Sofie De Pauw, directrice van BS Park. “De kinderen kregen ook een voorschrift mee met de mogelijke remedie. Daarop stond te lezen dat ze dagelijks vijftien minuten thuis moeten lezen. Deze originele actie had als doel de leerlingen en hun ouders op een ludieke wijze alert te maken voor de voorleesweek, die nog de volledige week loopt.”

“Het thema van die voorleesweek is namelijk ‘voorleesrituelen’. Er staan op deze school de komende dagen ook voorleesmomenten door (groot)ouders gepland. Er werd dit jaar extra geïnvesteerd in (voor)leesmateriaal. De voltallige school ging ook het engagement aan om dagelijks 15 minuten te lezen tijdens een vast leesmoment. Uit studies blijkt namelijk dat door lezen er stevig aan woordenschatuitbreiding gedaan wordt. Dat is sowieso nuttig voor het technisch en begrijpend lezen. En de wereld om zich heel beter leren begrijpen, dat is waar ze in GO! Basisschool Park naartoe willen”, zegt de directrice.