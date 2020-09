Leerkracht SMI test postief op corona, ook drie collega’s moeten in quarantaine Rutger Lievens Frank Eeckhout Koen Moreau

13 september 2020

16u56 0 Aalst Een leerkracht van het SMI in Aalst is besmet met het coronavirus. Ook drie andere leerkrachten van het SMI moeten daardoor in quarantaine.

Wat te verwachten was, is gebeurd: ook op Aalsterse scholen raken er leerkrachten en leerlingen besmet met het coronavirus. Voorlopig hebben we weet van 1 besmette leerkracht op het SMI in Aalst. De school bevestigt dat. “Het personeelslid is in quarantaine thuis. Ook drie collega’s waarmee er een hoogrisico-contact is geweest, moeten in quarantaine”, zegt Peter Dossche van de directie van het SMI. Volgens de school heeft de besmette leerkracht zijn masker eventjes afgezet op de trein in het bijzijn van twee collega’s om een koek te eten. Dat wordt gekwalificeerd als een hoogrisico-contact. Een derde collega behoort tot de bubbel van de besmette persoon. Leerlingen moeten niet in quarantaine.

“Het is nog niet duidelijk hoe het met de gezondheidstoestand van de besmette leerkracht gaat, maar de andere drie blijven in de mate van het mogelijke via de digitale weg van op afstand lesgeven aan de leerlingen”, zegt Peter Dossche.