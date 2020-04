Leerkracht Maaike in China: “Te duur om terug te keren naar België. Een ticket kost 3.000 euro” Rutger Lievens

13 april 2020

14u42 0 Aalst Maaike Van den Abbeele (30) uit Aalst heeft beslist om voorlopig nog niet naar België terug te vliegen en nog zeker tot juli in het Chinese Chengdu te blijven. Maaike werkte er tot de coronacrisis als Engelstalige leerkracht in een kleuterschool, maar nu ze technisch werkloos. Ze probeert samen met anderen nu kwalitatieve Chinese mondmaskers in België te verkopen.

Maaike Van den Abbeele woont sinds eind augustus 2019 in de Chinese stad Chengdu. De stad bevindt zich op 1.100 kilometer van Wuhan, waar voor het eerst mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Maaike is in China om er een jaar als Engelstalige leerkracht te werken in een kleuterschool in Chengdu. Normaal gezien vertrekt ze pas in juli 2020 weer naar België.

3.000 euro

Voorlopig keert ze niet terug naar België. “Het is duur om terug naar België te keren. Een ticket kost al snel tussen de 2.700 en 3.000 euro. Bovendien is de situatie in China nu beter dan in België. Dus blijf ik tot de zomervakantie zeker hier”, vertelt Maaike. Ze is nog niet terug aan het werk als leerkracht. “Jammer genoeg is de heropening van de lagere en kleuterscholen opnieuw uitgesteld tot in mei.”

Maaike moest na haar rondreis door Azië in het begin van dit jaar een tijdje in quarantaine blijven in Chengdu. Ondertussen is haar bewegingsvrijheid weer groter. “Alles is weer opengegaan in de stad en wij mogen buiten komen. Naar de winkel gaan, is geen probleem. Buitenkomen voelt normaal. Alleen is er wel nog veel controle. Je temperatuur wordt voortdurend gemeten. Er is de health app die toont dat je gezond bent.”

Medicoplus

“In parken mogen we zonder mondmasker lopen. Maar iedereen in Chengdu heeft een mondmasker aan. De uitzonderingen bevestigen de regel. Het maakt deel uit van de cultuur hier. Je hebt wel het gevoel dat alles onder controle is”, zegt Maaike. “Ik voel me veilig. Besmette mensen die uit het buitenland komen, worden onderschept. Anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het is dus veilig om buiten te komen in Chengdu.”

Deels om de verveling tegen te gaan, engageert ze zich nu in een bedrijfje dat mondmaskers uit China in België wil verkopen. “Wij zijn Belgen die in China wonen en we willen de juiste mondmaskers aanbieden in ons land”, zegt Maaike. Ze beseft dat er veel wantrouwen heerst tegenover Chinese maskers, maar de Vlamingen in China zeggen dat deze mondmaskers getest zijn en aan alle voorwaarden voldoen. Meer info op de website van Medicoplus.