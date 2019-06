Leegstaande woning volledig uitgebrand, getuigen zien drie personen weglopen Koen Baten

17 juni 2019

16u25 0 Aalst Aan het Beekpad in Hofstade is maandagnamiddag een leegstaande woning volledig vernield door een brand. Het huis bevond zich langs een klein wandelpad naast het speelbos, waardoor het voor de brandweer niet eenvoudig was om de woning te bereiken. Bij aankomst stond de hele woning al in lichterlaaie en was er heel wat rookontwikkeling aanwezig.

Het was rond 13.15 uur dat de brand aan de woning werd opgemerkt. De politie kwam ook al snel ter plaatse en startte meteen een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Vermoedelijk werd het pand in brand gestoken. Enkele getuigen zagen drie personen kort na de brand wegvluchten richting Gijzegem. Mogelijk gaat het om spelende kinderen. De woning stond al jaren leeg en was ook al in staat van verval. Door de brand is ze nu volledig vernield. De brandweer had meerdere uren nodig om het vuur onder controle te krijgen en er waren heel wat liters water nodig om alles te kunnen blussen. Van wie het pand was, is niet duidelijk.