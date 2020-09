Laura Vainionpää mist het Fins kampioenschap Erik Vandeweyer

14 september 2020

15u49 0 Wielrennen Laura Vainionpää woont al enkele jaren in Aalst en vindt in ons land. Ze heeft echter nog altijd de Finse nationaliteit. Doorgaans geeft dat geen problemen, maar in tijden van corona liggen de kaarten anders. Vainionpää moet noodgedwongen verstek geven voor het Finse kampioenschap op de weg en het tijdrijden.

Het voorbije weekend was Laura Vainionpää aan de slag in Bornem. Daar finishte ze anoniem in het peloton. De wedstrijd draaide uit op een massasprint. Veel koersritme heeft ze niet in de benen. “Nadat er weer mocht gekoerst worden, heb ik kunnen meedoen aan enkel oefenkoersen in Zolder. Het was fijn om weer in competitie te kunnen uitkomen. Vorig weekend was er dan een kermiskoers in Bornem. Het blijft echter allemaal zeer beperkt.”

Geen familiebezoek

Normaliter zou Laura Vainionpää deelnemen aan de Finse kampioenschappen. Ook die wedstrijden vielen in het water en dat doet haar pijn. “Ik had graag in mijn geboorteland meegedaan een de nationale kampioenschappen op de weg en in het tijdrijden. Op papier had dat gekund, maar de realiteit was anders. Ik moest verplicht twee weken in quarantaine. Meteen kon ik een kruis maken over beide wedstrijden. Het gevolg was ook dat ik mijn familie deze zomer niet kon zien. Leuk is het natuurlijk niet, maar ik moet me schikken in de omstandigheden die voor iedereen bijzonder zijn. Ook mijn broer Oskari mis ik momenteel. De voorbije maanden verbleef hij vaak bij ons in Aalst. Oskari heeft echter de studiedraad weer opgenomen. De ouders van zijn vriendin hebben een landbouwbedrijf. In ons thuisland is hij daarom begonnen aan een studie agro-technologie.”

Veel getraind

Ondanks alle coronaperikelen heeft Laura Vainionpää de voorbije maanden toch veel kilometers op de trainingsteller gekregen. “Met een aantal ploegmakkers bij S-Bikes registeren we onze kilometers op Strava. Het is een leuke manier om elkaar onbewust te motiveren. Ik merk dat ik inderdaad de voorbije maanden niet heb stilgezeten. Ik hoop dan ook dat ik de komende weken nog de vruchten kan plukken van die arbeid.”