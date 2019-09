Laptop gestolen uit voertuig Koen Baten

04 september 2019

15u22 0

In de Pontstraat in Aalst hebben dieven ingebroken in een auto. De feiten werden door de politie gisterennamiddag vastgesteld rond 15.45 uur. De dieven konden zich toegang verschaffen tot de wagen en gingen aan de haal met een laptop van het merk HP. De daders zijn onbekend.