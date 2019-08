Laptop en kledij gestolen uit voertuig Koen Baten

27 augustus 2019

10u17 3

In de Kruisstraat in Aalst hebben dieven gisteren ingebroken in een voertuig. De feiten werden vastgesteld rond 13.00 uur gisterenmiddag. De dader of daders vernielden een ruit van de wagen. Daar gingen ze aan de haal met een laptop die nog in het voertuig lag. Ook kledij en schoenen werd door de daders meegenomen.