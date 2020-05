Lange rij wachtenden aan Veritas in de Nieuwstraat: “Uur aanschuiven voor lapjes stof” Rutger Lievens

04 mei 2020

13u07 20 Aalst In de Nieuwstraat in Aalst stond maandagvoormiddag een lange rij aan te schuiven voor de winkel van Veritas. Op een gegeven moment waren er meer dan veertig wachtenden, die allemaal anderhalve meter afstand van mekaar bewaarden op straat.

Een van de wachtenden was Ingrid Machiels. Zij stond daar al een klein uur aan te schuiven. “Voor mondmaskers te maken”, zegt ze. “Ik heb thuis wel wat lapjes stof, maar zoek wat vrolijke kleurtjes en prints. Het is voor de dochter en haar vriendinnen, die binnenkort een mondmasker moeten dragen als ze met de bus naar school moeten. Dat ik wat moet wachten vandaag, is niet zo erg, want ik heb tijd”, zegt Ingrid.