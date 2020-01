Lange rij supporters in Utopia voor signeersessie ‘100 jaar Eendracht Aalst’ Rutger Lievens

19 januari 2020

10u56 12 Aalst Eendracht Aalst leeft bij de Aalstenaars, dat is nog maar eens bewezen tijdens de signeersessie van het boek ‘100 jaar Eendracht Aalst’ in Utopia. Een lange rij stond er aan te schuiven om het boek te kopen en te laten signeren door onder meer Jan Ceulemans. Sommigen waren er al een uur op voorhand.

Eendracht Aalst is een slapende reus, de signeersessie in Utopia was daar het mooiste bewijs van. De eerste in de rij was Denise. Ze stond er al een uur op voorhand. “Voor mijn man, die nu bijna 80 is, maar altijd een trouwe supporter is geweest van Eendracht. Hij kan hier zelf niet meer naartoe dus doe ik het voor hem”, zegt Denise. Ook nummer twee in de rij staat daar niet voor zichzelf. “Ik sta hier voor mijn broer”, zegt Etienne Amant. “Die verjaart binnenkort en dat boek over Eendracht Aalst is het beste geschenk dat ik hem kan geven. Hij heeft er nog bij gespeeld”, zegt hij.

Het boek ‘100 jaar Eendracht Aalst’ is een groot succes. Een maand na de lancering zijn er al meer dan 1.000 exemplaren over de toonbank gegaan en moet de club stilaan een tweede druk in overweging nemen. Wie zeker wil zijn van een exemplaar, contacteert best de club.