Lander Wantens (Groen) pleit op klimaattop in Madrid voor duurzamer transport Rutger Lievens

06 december 2019

14u51 0 Aalst Aalsters gemeenteraadslid Lander Wantens (Groen) heeft op de klimaattop in Madrid een lezing gegeven over duurzamer transport.

Lander Wantens die voor sailtothecop een week in Madrid mee de onderhandeling op de klimaattop volgt sprak donderdag 5 december op een ‘side event’ in het Benelux paviljoen samen met Thomas Mohring over het initiatief van STTC ( SailToTheCop): een internationale groep jongeren van 60 activisten die pleiten voor een daling van de CO2-emissie van de transportsector die momenteel 23% bedraagt.

“Op de klimaattop heb je niet enkel de onderhandelingen maar er zijn ook side events, waar activisten, NGO’s, beleidsmakers, wetenschappers met elkaar in gesprek gaan. Daar worden ook projecten actief voorgesteld. Het was op zo een evenement dat ik samen met Thomas Mohring (een medewerker van de Nederlandse spoorbeheerder ProRail) het project van Sail to the COP heb toegelicht”, vertelt Lander Wantens (Groen).

“Deze organisatie wil dat de CO2-uitstoot van de transportsector en dan voornamelijk van de luchtvaart (5% van de globale uitstoot) daalt. Internationale treinverbindingen moeten financieel kunnen concurreren met het vliegtuig en dat is vandaag niet het geval”, aldus Lander. “Door acties en events zoals deze op te zetten willen we beleidsmakers, NGO’s, ondernemers overtuigen van ons verhaal. En door zelf het goede voorbeeld te geven natuurlijk”, zegt hij.

Alle deelnemers van de organisatie gingen met de trein/ bus naar Madrid en de originele delegatie ging met de boot naar Chili. “Zo willen we onze boodschap kracht bij zetten”, aldus Lander. “Je merkt bij de vele gesprekken op de klimaattop dat de boodschap zeer positief onthaald wordt. Een daling van de CO2-uitstoot in de transportsector is een verhaal dat bij zeer veel aanwezigen op de top positief wordt onthaald.”

Lander zal nog tot zaterdag op de klimaattop blijven om dan met de bus terug naar België te komen zodat hij tijdig aanwezig is op de gemeenteraad.