Lander Wantens (Groen) met trein en bus naar klimaattop in Madrid Rutger Lievens

26 november 2019

12u01 0 Aalst Lander Wantens (Groen Aalst) gaat in december met de trein en de bus naar de internationale klimaattop in Madrid. Hij maakt deel uit van de internationale delegatie die de delegatie op de zeilboot met onder meer Anuna De Wever vervangt.

Op de COP zal Lander mee gesprekken bijwonen en Lobbyen voor Sail to the COP. Dat is een organisatie die pleit voor duurzaam transport als deel van de klimaatoplossingen. “Door de onrust is Chili is de klimaattop last minute verplaatst naar Madrid, waardoor nieuwe vertegenwoordigers gezocht werden en ik ben er daar één van”, zegt Lander. “Ik ben zeer vereerd dat ik de klimaattop mag bijwonen. Na meerdere fietstochten naar klimaattoppen in Katowice, Bonn en Parijs kan ik nu deel uitmaken van de gesprekken zelf, wat een enorme eer is. De top staat in teken van de bescherming van oceanen als deel voor de oplossing van de klimaatproblematiek.”