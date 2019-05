Lander Wantens (Groen): “Luisteren naar signaal van de kiezer” Rutger Lievens

26 mei 2019

21u35 12 Aalst Groen haalt in kanton Aalst zo’n 8 procent, veel minder dan de scores van N-VA en VB. Volgens kandidaat Lander Wantens (Groen) moet er geluisterd worden naar het signaal van de kiezer.

“Met Groen gaan we in heel Vlaanderen vooruit en zetten we ons beste resultaat neer sinds 1999. Maar we kunnen natuurlijk niet om de sterke score van Vlaams Belang heen. De Vlaming heeft een duidelijk signaal gegeven aan de traditionele partijen”, zegt hij. “Het is ook aan ons als Groen om op een positieve en constructieve manier te luisteren naar dit signaal. Ook in Aalst, waar we toch een mooie stijging kunnen optekenen als partij, zullen we met onze ploeg werk maken van verbindend project.”