Landelijke Kinderopvang zorgregio Aalst ontvangt 2.500 euro voor 'moeilijke gevoelens'-box KOEN MOREAU

07 juni 2019

17u42 0 Aalst Op de kapiteinsmeeting in aanloop naar Levensloop Aalst werden de ‘Levensloop Grants’ uitgereikt.

Daardoor ontving Landelijke Kinderopvang zorgregio Aalst het mooie bedrag van 2.500 euro voor hun ‘de moeilijke gevoelens box’. “Met die box willen we materiaal aankopen om jonge kinderen waarvan één van de ouders aan kanker lijdt of overleden is, beter te kunnen opvangen en ondersteunen”, vertelt verantwoordelijke Annelies Vyverman. Zij nam samen met onthaalmoeder Sylvia Paelstermans de cheque in ontvangst. “Een mooi duwtje in de rug waardoor we onze box nog sneller zullen kunnen inzetten bij de bij de onthaalouders uit Aalst, Erpe-Mere, Lede en Sint-Lievens-Houtem.”

Voor geïnteresseerde lopers, wandelaars en supporters: de Levensloop heeft dit jaar plaats in het weekend van 4 en 5 oktober. Meer info over Levensloop en de Landelijke Kinderopvang: www.levensloop.be en www.landelijkekinderopvang.be.