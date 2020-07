Lampionnen in Pieter Van Aelst: “Zomerse prijzen te winnen tijdens de ‘staycation’” Rutger Lievens

09 juli 2020

17u46 6 Aalst Heb je de kleurrijke lampionnen in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij ook al gezien? Ze kondigen de lampionnenwedstrijd in de winkelgalerij aan. Tot eind augustus kan je er zomerse prijzen winnen.

“De wedstrijd loopt tot eind augustus en tot blijven de lampionnen ook hangen”, zegt Patricia Verhoeven van Pieter Van Aelst. “Het doel was om een beetje een vakantiegevoel te creëren in de eigen stad. In de winkels vind je ook lampionnen, sommigen met letters waarmee je dan een woord kan vormen. Doe mee aan onze wedstrijd en win zomerse prijzen”, zegt Patricia.