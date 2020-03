Laatste 24 uur geen patiënten overleden aan coronavirus in Aalsterse ziekenhuizen, wel stijgend aantal op Intensieve Zorgen Rutger Lievens

27 maart 2020

19u19 0 Aalst De laatste 24 uur zijn er geen patiënten gestorven aan het coronavirus in een Aalsters ziekenhuis. Dat meldt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Dat aantal blijft dus op 2 staan. Wel is er een stijging van het aantal mensen op Intensieve Zorgen, van 22 naar 27.

Voorlopig zijn er geen Aalstenaars gestorven door het coronavirus. Er vielen wel al twee slachtoffers in het ASZ. Die patiënten waren afkomstig uit Roosdaal en de regio Wetteren. “Op Aalsters grondgebied tellen we op vrijdag 95 bevestigde coronaviruspatiënten, tegenover 88 op donderdag”, zegt de burgemeester van Aalst. “Zoals te verwachten was, stijgt ook het aantal mensen op intensieve zorgen van 22 naar 27. Daarvan worden 19 gehospitaliseerden beademd. Er is gelukkig ook gematigd positief nieuws: 5 bevestigde covid-patiënten zijn zopas kunnen terugkeren naar hun eigen woning, nu zes in totaal.”

“In het weekend zijn er geen cijferupdates, maar uiteraard blijft de veiligheidscel de situatie ook zaterdag en zondag monitoren en ondernemen we bijkomende actie waar nodig. We werken verder. Intussen gaan onze gedachten en steunbetuigingen naar de patiënten, hun families en naar onze onvermoeibare dokters en verplegend personeel”, aldus D’Haese (N-VA).