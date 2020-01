Laat je stem horen over de trage wegen in Herdersem, Baardegem en Moorsel Rutger Lievens

14 januari 2020

12u12 0 Aalst Alle inwoners van Aalst kunnen binnenkort een laatste keer hun stem laten horen over de trage wegen van Herdersem, Baardegem en Moorsel.

Tijdens twee Open Evaluatieavonden dagen de stad Aalst, Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen iedereen aan de hand van inspirerende vragen en interactieve doe/denk-momenten uit om na te denken over een netwerk van trage wegen waarvan zoveel mogelijk gebruikers kunnen genieten. Wandelaars en fietsers, maar ook buurtbewoners, ruiters, landbouwers, jeugdverenigingen, schoolkinderen. Waar zijn verbindingen wenselijk, en zijn ze ook haalbaar?

De Open Evaluatieavond rond de trage wegen van Herdersem vindt plaats op dinsdag 4 februari en start om 20 uur in het SBS Het Meivisje, Grote Baan 209. Op donderdag 6 februari worden de trage wegen van Baardegem en Moorsel vanaf 20 uur tegen het licht gehouden in SBS De Tinnenhoek, Herbergstraat 28. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

De conclusies van deze avonden worden door Regionaal Landschap Schelde-Durme gebundeld in een adviesnota en overgemaakt aan het stadsbestuur van Aalst. Dat vindt hierin een praktische leidraad om de trage wegen van de drie eerder genoemde deelgebieden op te waarderen.

Info: Lies Vervaet via lies@rlsd.be of 09 210 90 54.